桂文枝は２９日、老衰のため２０日に亡くなっていたことが発表された歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）を追悼した。この日、大阪の天満天神繁昌亭で上方落語協会新体制お披露目会見に出席。文枝は美輪さんについて「親しくお話をさせていただいたことはない」と前置きをしつつ、２０１２年の紅白歌合戦で、「ヨイトマケの唄」を歌唱する美輪さんの姿に「感動しました」と、しのんだ。