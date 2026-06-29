「瞬間湯沸かし器みたいなところがあるので、自制心を持って気をつけていきたいと思います」6月23日、東京地裁で開かれた初公判でそう語ったのは、タレントのデヴィ夫人ことデヴィ・スカルノ被告（86）だった。今回の公判で問われたのは、元マネジャーらへの2件の暴行罪だ。起訴状によると、デヴィ被告は‘25年2月、東京都渋谷区の飲食店で自身の事務所の女性従業員（Aさん）にシャンパングラスなどを投げつけたほか、同年10月には