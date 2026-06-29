きゅうり2本があっという間になくなる、川津幸子さんのとっておきレシピ。おいしさの秘訣は、種を取ってから漬けること。水っぽくならず、味がしっかりしみ込みます。にんにくやしょうが、豆板醤をきかせた四川風のピリ辛味で、やみつき必至。シャキシャキ食感もたまりません！『味しみきゅうりの四川風』のレシピ材料（2人分）きゅうり……2本 塩……少々 〈漬け汁〉にんにくのみじん切り……1/2かけ分 しょうがのみじん切り…