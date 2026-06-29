きょうは、目立った経済指標の発表や要人発言の予定がほとんどなく、米株式市場の動向が注目される。前週末の米株式市場で半導体株が売られ、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が５％を超える大幅安となった。この日の米株式市場で半導体株が前週末の反動で買われ、それにより米株式市場全体が上昇するようであれば、リスク選好の動きで円が売られる可能性がある。 MINKABU PRESS