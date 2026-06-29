東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 小売売上高（5月）08:50 結果1.9% 予想-0.5%前回2.1%（1.3%から修正）（前月比) 結果5.3% 予想3.0%前回2.8%（2.1%から修正）（前年比) ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 米イラン協議は予定通り30日に実施（スイスからカタールに変更） 米国とイランは相互攻撃を停止することで合意 協議中は「当面の間」攻撃を控え