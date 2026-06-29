東京都は大規模な災害が発生した際に物資や人員を水路で運ぶ防災船を新たに導入し29日、報道陣に公開しました。小池都知事「地上の道路だけでなく川に恵まれている東京なので、それを活用することは非常に効果がある」東京都が新たに導入したのは防災船「らいでん」と「しらぬい」の2隻です。東京都は、災害時に陸上の輸送が滞る事態も想定し、防災船などを活用した「水上輸送」の体制づくりを進めていて2隻は、救援物資や人員の輸