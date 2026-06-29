ロッキーズ・菅野智之投手の次回登板が、7月1日（日本時間2日午前9時40分）の本拠地でのマーリンズ戦に決まった。菅野は今季ここまで16試合で8勝4敗、防御率4・40。8勝はドジャースの大谷、山本と並んで今季の日本投手最多となっている。前回登板の26日のツインズ戦は5回8安打7失点の乱調だった。そこから中4日で日本選手トップの9勝目を目指す。