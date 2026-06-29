【第12話3】 6月27日 公開 第12話3を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月27日、石川ヒロヂ氏によるマンガ「こんなの全然エロくない！」第12話「こんなの全然エロくない！～真実の合体～3」をヤンマガWebにて公開した。 第12話3は最終話。おへそから始まったナカバとキキの関係は7年後も変わらず、そして2人の愛は新たな命へと繋がっていく。最終巻の第3巻は9月17日に発売予定とな