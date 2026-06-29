【第70話】 6月29日 公開 第70話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月29日、くつがえる氏によるマンガ「搾り取らないで、女商人さん!! 」第70話「イズナの妖術」を竹コミ！にて公開した。 第70話では、ラングの狙撃により窮地に陥るダニエラたち。そんな中、ラパンが隙を作るために前へ出て……。 「搾り取らないで女商人さん」のページ （C）くつがえる・竹書房