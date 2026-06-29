ＳＭＢＣ日興証券は２６日、テクニカル面から２６年上半期の振り返りを行い今後の展望を示した。このなかで、日本株は想定外の半年だったが、今後、日経平均株価の急反落の可能性も指摘した。２６年前半は米国や日本、台湾、韓国などの株式市場は１月から堅調な動きが続き、中東情勢が好転した４月以降はＡＩ・半導体関連株を中心に高騰した。だが、長期金利の上昇圧力も増しており、７～８月以降には高騰が続いた株価指数