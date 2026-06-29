【その他の画像・動画等を元記事で観る】 超特急が、日本テレビ系『ヒルナンデス！』7月6日～8月31日の月曜シーズンレギュラーとして出演することが決定した。 ■7月6日の初週はリョウガ、ユーキ、マサヒロの3人が出演 超特急が結成されたのは2011年とその活動歴は長く、2022年にオーディションで4人の新メンバーが加入し現在の9人体制に。音楽活動だけでなく、ドラマ・映画、バラエテ