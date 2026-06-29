気象庁は先ほど、沖縄の梅雨明けを発表しました。梅雨前線が北上し、沖縄は午前中から日差しが出ています。【映像】梅雨明けした沖縄・石垣島（現地の様子）この先も晴れる日が多くなるとして、気象庁は先ほど沖縄の梅雨明けを発表しました。平年より8日遅く、去年より22日遅い梅雨明けです。この梅雨の期間、那覇の降水量は854.0ミリで、平年のおよそ1.7倍にも及び、沖縄本島を中心に雨の多い梅雨となりました。（ANNニュー