サッカーワールドカップでグループステージ敗退に終わった韓国の洪明甫監督が辞任を表明しました。李在明大統領は「無能な指揮官だ」と批判しています。韓国メディアによりますと、サッカーワールドカップ韓国代表の洪明甫監督は28日、練習拠点のメキシコで会見し、辞任を表明しました。韓国はグループステージを1勝2敗で終え、決勝トーナメントへの進出を逃したことから、国内で監督への激しいバッシングが起きています。李在明大