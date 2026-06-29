野党側は、野党の理事が元々予定されていた別の会議に出席するにもかかわらず理事懇談会を開いたなどとして、日本維新の会の美延映夫・政治改革特別委員長に抗議しました。美延政治改革特別委員長は26日、衆議院の議員定数を削減する法案について協議するため、理事懇談会を開きました。しかし、この時間帯、野党側の理事が元々予定されていた食料品の消費税減税をめぐる超党派の「国民会議」に出席したため、理事懇談会には出席で