愛媛県内で今年4月、SNSを通じて知り合った小学4年の女子児童に性的暴行を加え、さらにその様子を撮影するなどしたとして、兵庫県警は今月29日、25歳の男を逮捕したと発表しました。 不同意性交や撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、大阪市生野区の無職で韓国籍の日本名・山本唯人、本名・夫唯人容疑者（25）です。 夫容疑者は今年4月、愛媛県内のマンションの踊り場で小学4年の女子児童（9）に性的暴行を加えたうえ、そ