人気レースクイーンの根岸しおり（29）が29日までに自身のインスタグラムを更新。キャミ＆デニムのディズニーショットを公開した。「25周年グッズどれも可愛かった」とつづり、ジュビリーブルーに彩られ、ホワイトリボン付きのディズニーシー25周年カチューシャにキャミ＆デニムの写真をアップ。ハッシュタグで「ディズニーシー」「ディズニー」「RQ」「モデル」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵