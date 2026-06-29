埼玉・千葉・神奈川の3県の知事が木原官房長官に対し、東京都と周辺自治体の行政サービスの格差が広がっているとして、税源の偏在是正を要望しました。3県の知事は要望の中で、東京都に税収が集中することで税源の偏りが発生し、こども政策など行政サービスの地域間格差が「看過し得ない水準にまで拡大している」と指摘しました。その上で、来年度の税制改正に向けて偏在是正の検討を早急に進めることや、「国と東京都の協議会」で