京浜急行線（資料写真）２９日午前７時４０分ごろ、横浜市金沢区の京急線金沢文庫駅に停車した特急電車で、ホーム側とは反対のドアも開くトラブルがあった。京急電鉄によると、８両から１２両編成に増結するため、停車していた京急久里浜発品川行き特急電車のホーム側とは反対のドアが連結時、開いた。増結車両を運転してきた運転主任が操作を誤ったのが原因。安全確認のため、発車が約９分遅れた。けが人はなかった。