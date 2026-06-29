【Amazon：「30MP 伊地知虹夏」】 6月29日 販売再開 価格：5,940円 Amazonにて、プラモデル「30MP 伊地知虹夏」が販売再開している。 今回Amazonにて「ぼっち・ざ・ろっく！」のプラモデル「30MP 伊地知虹夏」が販売再開しており、6月29日14時ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 なお再度確認を行なったタイミングで、既に売り切れとなっている。 6月