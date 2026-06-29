気象庁は29日（月）、沖縄地方で梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より8日遅く、いつもよりかなり早い梅雨明けとなった昨年と比べて22日遅い、夏の到来となりました。沖縄地方は、太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。この先も、しばらく晴れる日が多くなる見込みです。最高気温は30℃以上の真夏日が続くため、熱中症に気をつけてお過ごしください。なお、今年の沖縄地方の梅雨入りは5月4日（平年より6日早い・