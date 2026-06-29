28日、青森県青森市の八甲田の山でタケノコ採りをしていた男性の行方がわからなくなっており、市や警察などはクマに襲われた可能性もあるとみて捜索しています。行方がわからなくなっているのは黒石市黒石の会社員・工藤正治さん（63）です。2日目の捜索は29日午前9時半ごろから、およそ20人態勢で行われています。工藤さんは、28日午前6時ごろから友人と2人で青森市荒川の八甲田ホテルから東におよそ540メートルの場所から山に入