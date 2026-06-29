栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、指示役とみられる夫婦が起訴されました。この事件は先月14日、栃木県上三川町に住む富山英子さん（69）が殺害され、息子2人もバールで複数回、殴られて重傷を負ったものです。この事件をめぐっては、実行役やリクルーター役とされる少年あわせて5人と、指示役とみられる竹前海斗被告（28）、妻の美結被告（25）が逮捕されています。そしてきょう（29日）、指示役とみられる竹前被告