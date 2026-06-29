英中銀チーフエコノミスト生活費高騰の勢いに油断すべきではない 英中銀チーフエコノミストのピル氏は、生活費高騰の勢いに油断すべきではないと警告した。 2会合連続で利上げを主張したが、私は新聞に名前を載せたいからでも、委員会で波風を立てたいからでもない。原油価格の急騰によりインフレが上昇する恐れがある中、政策担当者は油断してはならない。我々の使命はインフレを中銀目標2%に維持することだ