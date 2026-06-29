【新興国通貨】朝に6.8048元を付けるも、少し調整はいる=中国人民元 ドル人民元は朝にドル高元安が進み、6.8048元と、先週金曜日の高値6.8041元を超える動きと案った。もっともすぐに売りが出るなど、上昇は続かず。 対円でも朝はやや元安で23.77円台推移となったが、その後23.80円台を回復。 CNYJPY 23.799USDCNY6.8018