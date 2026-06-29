【新興国通貨】ドルペソは17.50ばさみ＝メキシコペソ ドルペソは17.50を挟んでの振幅が続く、一方向の動きにあらず。対円では9.25円前後での推移。こち裏も先週の9.34円台から9.15円台までの下げの後、戻してもみ合いが続く展開に。 MXNJPY 9.2423