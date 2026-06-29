独特の食感が好き or 嫌いと賛否が分かれる「オクラ」。今回は、どちらの人も絶対にハマるおいしいレシピをフィーチャーしました。 ▼こんな味わい初めて！ 1. オクラは洗って水けを拭き、ヘタとガクを除いて2〜3?厚さにカットします。 2. ポリ袋に1、しょうゆや酒などの調味料を入れてもみ込みます。 3. 片栗粉を全体にまぶし、少量の油で揚げ焼きにすれば完成。お好みでレモンを搾っても美味です。 実際に