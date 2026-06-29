皇室典範の改正案をめぐり、政府はあすの閣議決定を目指していますが、与党の日本維新の会から修正を求められ、調整が難航しています。【映像】参院・野党国対委員長会談の様子皇室典範の改正案をめぐり、政府はあすの閣議決定を目指していますが、与党の日本維新の会から修正を求められ、調整が難航しています。中継です。自民党はこの国会での皇室典範改正に向け、臨時の会議を開き、党内了承を進めています。小林政調会長