【第100話】 6月27日 公開 第100話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月27日、閃凡人氏によるマンガ「聖なる乙女と秘めごとを」第100話「聖なる乙女に花びらを」をヤンマガWebにて公開した。 第100話では、合宿1日目、リリィはイツキを興奮させるために、あの手この手で籠絡しようとするが……。 「聖なる乙女と秘めごとを」のページ