トランス・コスモスが反発している。この日、「金融サービス仲介業」の登録を完了したと発表しており、好材料視されている。同社では今回の登録完了により、預金・貸付・証券領域における有資格業務の支援を開始。金融機関の顧客基盤拡大に貢献するとともに、デジタル接点の設計からバックオフィス業務までを一体的に支援するとしている。 出所：MINKABU PRESS