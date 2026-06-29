Ｇｕｎｏｓｙは高い。同社は前週末２６日、子会社ゲームエイトが、経済産業省が推進するコンテンツ産業支援メニュー「コンテンツ産業成長投資支援事業（ＩＰ３６０）」の「流通プラットフォーム拡大支援」に採択されたと発表した。ゲームエイトが運営するゲーム攻略メディア「Ｇａｍｅ８」の英語版サイトを活用し、日本で生まれたゲームＩＰの魅力を世界に発信するための取り組みを行う。こ