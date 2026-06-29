午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８５９、値下がり銘柄数は６６７、変わらずは２６銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位にその他製品、倉庫・運輸、保険、サービスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、ガラス・土石、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS