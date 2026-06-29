★ガイドブックにない女将３ツ星グルメ★その土地を知り尽くす女将さんにガイドブックに載っていないとっておきのお店を調査！今回の舞台は、夏に行きたい観光地日光！ 【出演者】郄地優吾（SixTONES）・柳沢慎吾・川村エミコ（たんぽぽ） 【ご紹介させていただいた施設】○日光千姫物語（女将 根本さん）・日光東照宮・本宮カフェ・中国料理 日光翠園 ○梅屋敷旅館（女将 増田さん）・日光市霧降高原 キスゲ