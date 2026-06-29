テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介され、SNS上では反響が寄せられた。【写真】「バイクの免許試験に5回落ちた」テレ東音楽祭で暴露された俳優以下、午後6時台に登場した出演者の主な“伝説”を紹介する。■B.B.クィーンズ「いんちきおじさんこと近藤房之助は100kmを走破するほどのサイクリングガチ勢」■モナキ「おヨ