大分県で2人が死傷したひき逃げ事件から4年となる29日、名古屋市内でも、警察に指名手配されている八田與一容疑者の情報提供が呼びかけられました。八田與一容疑者は2022年6月、大分県別府市で、大学生2人が軽乗用車にはねられ死傷した事件をめぐり、殺人などの疑いで重要指名手配されています。事件から4年となる29日、11の都道府県で情報提供を呼びかける活動が行われ、名古屋駅前でも愛知県警と大分県警の捜査員が情報提供を求