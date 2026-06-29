気象庁は、ついさきほど、沖縄地方の梅雨明けを発表しました。梅雨前線が北上し、夏の高気圧に覆われてきた沖縄の那覇では、次第に青空が広がってきました。沖縄地方では、今後も晴れの日が多くなる見通しであることから、気象庁は、さきほど午後2時に沖縄地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。沖縄の梅雨明けは平年より8日遅く、かなり早い梅雨明けとなった去年に比べて、22日遅くなりました。沖縄は、この先、最高気温が