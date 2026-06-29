◇MLB カブス 4-3 ブリュワーズ(日本時間28日、アメリカンファミリー・フィールド)ここまで2試合連続でホームランを放っていたカブス・鈴木誠也選手。翌日のこの日も決勝タイムリーを放ち、チームを勝利に導きました。この日、鈴木選手は「4番・DH」でスタメン出場。カブスは2回に先制を許しますが、7回に相手投手の暴投で同点に追いつきます。その後は両チームとも決定打を欠き、試合は延長戦へ突入しました。タイブレークでの延