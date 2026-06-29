日本テレビは29日、「FIFAワールドカップ2026」決勝トーナメントの中継カードを発表した。グループステージ終了にともない、中継カードが決定。注目の対決がそろった6試合を同局系全国ネットで生中継する。▽決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）7月1日日本時間午前1時39分〜コートジボワール×ノルウェー日本がブラジルに勝利したら次に戦う相手7月3日日本時間午前7時40分〜ポルトガル×クロアチアCロナウドvsモドリッチ