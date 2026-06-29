歌手テイラー・スウィフトとNFLカンザスシティ・チーフスのTE（タイト・エンド）トラヴィス・ケルシーは、「結婚祝いは不要」と周囲の人に伝えているようだ。 【写真】テイラー大感激！子供の頃の“ヒーロー”のサインはプライスレス 近々挙式予定と噂されている2人、極秘とされてきたその内容が少しずつ明らかになってきている中、トラヴィスの友人でNFLサンフランシスコ・49ersのTEジ