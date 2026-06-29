【新華社海口6月29日】中国海南省海口市の海口美蘭国際空港でこのほど、シンガポールとの国際貨物路線が就航した。貨物航空会社の天津貨運航空がB737-800型貨物専用機で週3便運航。片道の最大積載量は22トンで、輸入貨物は免税品、輸出貨物は海南産の果物や冷凍鮮魚などが中心となる。新路線の就航は、海南の優れた農水産物が東南アジア市場を開拓するための効率の高い空輸ルートを提供するとともに、海南自由貿易港の免税品輸入