【新華社昆明6月29日】中国雲南省怒江リス族自治州貢山トーロン族ヌー族自治県の独竜江郷は、人口の少ない少数民族トーロン族の主な集住地として知られる。郷内の迪政当村では、伝統的な顔の入れ墨「紋面」を施したトーロン族の女性が、同族に伝わる伝統織物「独竜毯」を織る姿を見ることができる。紋面はトーロン族特有の風習で、かつては13、14歳の少女に、年長者がとげのあるつる植物「刺藤」や竹串を使い、鍋底のすすを溶