東京都は首都直下地震などの大規模災害時に、けが人や支援物資を運ぶ新たな防災船を公開しました。きょう公開されたのは、大型防災船「らいでん」と小型防災船の「しらぬい」です。東京都は最終的に4隻体制を目指していて、今回は先に建造された2隻がお披露目されました。このうち「らいでん」はおよそ140人が乗船できて、災害時に多くの支援物資や人員を輸送する役割を担います。また、船内にはベッドとしても使えるソファーも備