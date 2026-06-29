「餃子の王将」の社長が射殺された事件の裁判で殺人などの罪に問われている暴力団幹部の男について、検察側は無期懲役を求刑しました。特定危険指定暴力団「工藤会」系幹部の田中幸雄被告（59）は2013年12月の早朝、京都市の「王将フードサービス」の駐車場で、当時の社長・大東隆行さん（当時72）を銃で殺害したとされています。田中被告は「私は決して犯人ではありません」などと無罪を主張していました。一方、検察側はこれまで