関西エアポートは、新代表取締役社長CEOに三上康章氏が就任したと発表した。三上氏は、1990年にオリックスに入社し、法人営業、財務、事業投資、米国駐在、CEO秘書役、人事、総務など幅広い分野を経て、2017年に執行役に就任。職場改革プロジェクトを主導した。2020年常務執行役、2023年取締役兼専務執行役としてオリックスグループの経営中枢を担った。退任した山谷佳之前代表取締役社長CEOは、相談役に就任する。