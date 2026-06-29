女優の細川直美が28日に自身のアメブロを更新。夕食に作った手料理を公開した。この日、細川は「今日は自宅でゆっくり過ごした一日でした」と切り出し、夕食に「チキンのカレーパエリア」を作ったことを写真とともに報告。「カレーの香辛料の香りとレモンの酸味で蒸し暑い日にはスッキリといただけます！」と説明した。続けて「チキンもパリパリの皮で美味しく出来上がりました」と満足そうにコメント。付け合わせには「ポテサラと