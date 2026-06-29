歌手のアグネス・チャンが28日に自身のアメブロを更新。音楽番組の生放送中でのアクシデントを明かした。この日、アグネスは「今夜のテレ東音楽祭を見てくれましたか？楽しめましたか？」と問いかけ「私は出番が終わって、帰宅しました！」と大型音楽特番『テレ東音楽祭 2026夏』（テレビ東京系）への出演を報告。「今日の衣装です」とつづり、華やかな衣装姿の自身のショットを複数枚公開した。続けて更新したブログでは、共演者