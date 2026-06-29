女優の大地真央（70）が29日、自身のインスタグラムを更新。歌手・郷ひろみ（70）との2ショット写真を披露した。大地は「先日郷ひろみさんのコンサートに行ってきました」と、笑顔で寄り添う写真をアップ。「今回も最高でした！！何もかもが！！」と感動を伝えた。そして「最後はやっぱり涙が溢れてきて困りました」と告白。「尊敬する同学年からまたいい刺激をいただきました！生まれてきてくれてありがとうって言いたいで