俳優・石田純一の息子で俳優のいしだ壱成が女優で「戦友」との２ショットを披露し、反響を呼んでいる。２９日にインスタグラムで「ずっと会いたかった戦友との再会」とつづると、女優の観月ありさとの２ショットを公開。２人は肩を組んでおり、仲の良さが伝わる写真になっている。この投稿にファンからは「ひさびさにこの２ショットが見られてうれしいです放課後、じゃじゃ馬ならし、ボーイハント、見てましたよ〜」「あの