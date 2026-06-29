上方落語協会会長の笑福亭仁智（73）は29日、大阪の天満天神繁昌亭で会見。5期目となる会長職、若手を登用した新体制、9月に開場20周年を迎える天満天神繁昌亭、来年4月に設立70周年を迎える上方落語協会について語った。その中で前会長の桂文枝（82）が最高顧問に就任。また、桂文珍（77）が特別顧問として若手育成、笑福亭鶴光（78）が顧問として東西交流を今後も担当することを発表した。仁智は4期8年間を振り返り「繁昌