立憲民主党の水岡代表は、自民党と日本維新の会が共同提出した衆院議員の定数削減法案と「副首都」法案の審議入りを与党の委員長が職権で決定したことについて、「自民党は国会よりも連立合意を大事にしている」と批判しました。両案をめぐっては、26日、与党の委員長が職権で審議入りを決めたため、野党側は猛反発し、衆議院での全ての審議や日程協議に応じない方針を示しています。立憲民主党 水岡俊一 代表「高市総理