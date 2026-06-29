【現地発 北中米W杯は今日もクレージーだった！】#11【前回を読む】選手のためじゃない！「給水タイム」でスポンサーは400億円のバカ儲けボンジーア！なんてことだ！私の母国ブラジルが、決勝トーナメント1回戦で、みなさんの日本と対戦する。できることなら、もう少し先で対戦したかった。それはボクだけじゃなくて、ブラジルのみんなの思いでもある。今大会の日本のプレーは素晴らしい。誰もができるだけ日本のサッカーを